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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 15:50 BJT

标题新闻：瑞典11月经季调的制造业采购经理人指数(PMI)为57.3，高于路透调查预估中值57.0

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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