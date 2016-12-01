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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 16:44 BJT

中国央行：三季度票据业务续降，人民币跨境支付金额环比增长261.62%

路透北京12月1日 - 中国人民银行周四表示，今年三季度中国办理非现金支付业务金额同比增长5.08%；电子商业汇票系统业务增长较快，但票据业务持续下降；人民币跨境支付系统处理业务金额1.70万亿元，环比增长261.62%。

中国央行网站公布的三季度支付体系运行总体情况显示，全国三季度共办理非现金支付业务328.13亿笔。三季度中国票据业务呈现持续下降态势，全国共发生票据业务和金额同比分别下降31.28%和23.18%。

但三季度电子商业汇票系统业务增长较快。电子商业汇票系统出票金额同比增长52.91%，转贴和转贴现金额分别同比增长64.71%和167.69%。

该报告并称，三季度境内外币支付系统业务量有所下降，境内外币支付系统处理业务50.57万笔，金额2,134.77亿美元（折合人民币约为1.43万亿元），同比分别下降10.19%和23.45%。

在银行卡方面，银行卡消费业务金额14.31万亿元；截至第三季度末，银行卡授信总额为8.62万亿元，同比增长27.94%。

此外，截至三季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额537.50亿元，环比增长11.85%，占信用卡应偿信贷余额的1.51%，占比较二季度末上升0.08个百分点。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科/杨淑祯)

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