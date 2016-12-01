中国央行：三季度票据业务续降，人民币跨境支付金额环比增长261.62%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月1日 - 中国人民银行周四表示，今年三季度中国办理非现金支付业务金额同比增长5.08%；电子商业汇票系统业务增长较快，但票据业务持续下降；人民币跨境支付系统处理业务金额1.70万亿元，环比增长261.62%。
中国央行网站公布的三季度支付体系运行总体情况显示，全国三季度共办理非现金支付业务328.13亿笔。三季度中国票据业务呈现持续下降态势，全国共发生票据业务和金额同比分别下降31.28%和23.18%。
但三季度电子商业汇票系统业务增长较快。电子商业汇票系统出票金额同比增长52.91%，转贴和转贴现金额分别同比增长64.71%和167.69%。
该报告并称，三季度境内外币支付系统业务量有所下降，境内外币支付系统处理业务50.57万笔，金额2,134.77亿美元（折合人民币约为1.43万亿元），同比分别下降10.19%和23.45%。
在银行卡方面，银行卡消费业务金额14.31万亿元；截至第三季度末，银行卡授信总额为8.62万亿元，同比增长27.94%。
此外，截至三季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额537.50亿元，环比增长11.85%，占信用卡应偿信贷余额的1.51%，占比较二季度末上升0.08个百分点。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科/杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。