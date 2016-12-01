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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 16:31 BJT

《汇市简讯》行权价为1.0600美元的期权到期将影响欧元/美元走势

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* 欧元/美元在亚洲时段交投于1.0586-1.0630之间，隔夜北美时段在1.0552-1.0653之间

* 48亿欧元行权价为1.0600美元的普通期权到期，将成为今日影响该货币对的主要因素

* 交易员在周五美国公布非农就业数据前离场观望，放大了对冲操作的磁吸效应

* 欧元区多个国家将公布11月制造业PMI，意大利PMI料从10月的50.9升至51.8，欧元区PMI料持平于53.7

* 由于德国公债收益率升幅高于美国同档公债收益率升幅，来自利率层面的压力缓解 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)

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