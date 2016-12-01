《汇市简讯》行权价为1.0600美元的期权到期将影响欧元/美元走势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 欧元/美元在亚洲时段交投于1.0586-1.0630之间，隔夜北美时段在1.0552-1.0653之间
* 48亿欧元行权价为1.0600美元的普通期权到期，将成为今日影响该货币对的主要因素
* 交易员在周五美国公布非农就业数据前离场观望，放大了对冲操作的磁吸效应
* 欧元区多个国家将公布11月制造业PMI，意大利PMI料从10月的50.9升至51.8，欧元区PMI料持平于53.7
* 由于德国公债收益率升幅高于美国同档公债收益率升幅，来自利率层面的压力缓解 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。