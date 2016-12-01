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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 16:41 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月1日

路透12月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:39时，1港元=0.88885人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为23.06%，低于上交易日收盘的23.30%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港元)   A/H股比价
                                            )                      
 工商银行                                     4.52           4.79         1.06
 建设银行                                     5.59           5.85         1.08
 中国银行                                     3.52           3.56         1.11
 农业银行                                     3.22           3.27         1.11
 招商银行                                    18.49          19.40         1.07
 中信银行                                     6.74           5.08         1.49
 交通银行                                     5.86           5.93         1.11
 民生银行                                     9.43           8.72         1.22
 中国人寿                                    25.42          22.30         1.28
 中国平安                                    36.42          42.70         0.96
 中国太保                                    30.09          30.00         1.13
 中信证券                                    17.83          18.04         1.11
 新华人寿                                    46.51          39.40         1.33
 海通证券                                    16.80          15.20         1.24
 华能国际                                     7.67           4.87         1.77
 大唐发电                                     4.08           2.10         2.19
 华电国际                                     5.30           3.31         1.80
 中煤能源                                     6.25           3.85         1.83
 中国神华                                    17.12          16.00         1.20
 中国石油                                     7.76           5.52         1.58
 兖州煤业                                    11.79           5.37         2.47
 中国石化                                     5.27           5.55         1.07
 上海石化                                     6.22           4.10         1.71
 中海油服                                    13.81           7.98         1.95
 仪征化纤                                     4.13           1.66         2.80
 中国铝业                                     4.88           3.57         1.54
 江西铜业                                    19.31          12.38         1.75
 洛阳钼业                                     4.10           2.07         2.23
 紫金矿业                                     3.65           2.60         1.58
 马钢股份                                     3.05           2.08         1.65
 鞍钢股份                                     5.59           4.49         1.40
 重庆钢铁                                     2.52           2.48         1.14
 海螺水泥                                    18.77          22.50         0.94
 洛阳玻璃                                    25.61           5.54         5.20
 京城机电                                    10.70           3.76         3.20
 中联重科                                     4.77           3.62         1.48
 金隅股份                                     4.59           2.97         1.74
 中国国航                                     8.03           5.27         1.71
 东方航空                                     6.77           3.70         2.06
 南方航空                                     7.76           4.41         1.98
 中国远洋                                     6.24           3.13         2.24
 中海集运                                     4.51           1.83         2.77
 中集集团                                    15.71          11.86         1.49
 中海发展                                     7.46           4.54         1.85
 宁沪高速                                     9.01          10.28         0.99
 深高速                                       8.72           7.43         1.32
 成渝高速                                     5.10           3.17         1.81
 皖通高速                                    15.43           6.30         2.76
 广深铁路                                     4.68           4.11         1.28
 中国南车                                    11.61           7.67         1.70
 中国交建                                    15.87           9.31         1.92
 中国铁建                                    12.88          11.02         1.31
 中国中铁                                     9.73           6.97         1.57
 长城汽车                                    11.01           7.30         1.70
 比亚迪                                      55.30          46.00         1.35
 广汽集团                                    25.30          10.10         2.82
 青岛啤酒                                    31.36          30.80         1.15
 白云山                                      25.24          18.66         1.52
 新华制药                                    13.14           5.73         2.58
 海信科龙                                    10.86           6.77         1.80
 南京熊猫                                    15.09           7.34         2.31
 晨鸣纸业                                    11.00           7.77         1.59
 上海医药                                    20.35          19.14         1.20
 中兴通讯                                    17.54          12.70         1.55
 东方电气                                    10.49           6.55         1.80
 潍柴动力                                    11.07          13.50         0.92
 东北电气                                     7.97           2.95         3.04
 广船国际                                    28.39          11.92         2.68
 昆明机床                                     8.31           2.74         3.41
 一拖股份                                    11.22           4.52         2.79
 北辰实业                                     4.43           2.55         1.95
 创业环保                                     8.76           4.37         2.26
 中国中冶                                     5.42           2.78         2.19
 金风科技                                    18.49          12.44         1.67
 丽珠                                        58.68          48.10         1.37
 万科                                        26.97          23.90         1.27
 郑煤机                                       6.81           3.94         1.94
 大连港                                       2.94           1.43         2.31
 山东墨龙                                    10.91           3.46         3.55
 浙江世宝                                    38.80          10.94         3.99
 复星医药                                    23.06          24.15         1.07
 光大银行                                     4.11           3.70         1.25
 东江环保                                    19.13          13.70         1.57
 上海电气                                     8.42           3.79         2.50
 广发证券                                    19.76          18.00         1.24
 华泰证券                                    19.90          17.70         1.26
 东方证券                                    17.05           8.27         2.32
 光大证券                                    18.10          12.14         1.68
 招商证券                                    19.21          12.66         1.71
 
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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