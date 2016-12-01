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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 16:44 BJT

全球贵金属：11月30日SPDR黄金持仓降0.13%，iShares白银持仓不变

路透12月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下跌0.
13%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期     变动   增减
    SPDR      28,416,915.0   11月30日    28,455,044.8   11月29日     0.0   0.00%
    iShares  346,150,892.6   11月30日   346,150,892.6   11月29日     0.0   0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王琛；审校 于春红)

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