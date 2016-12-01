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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 16:48 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持坚于1.25上方，观望英国PMI数据

另一个支撑英镑的因素在于，有迹象表明投资者在减持对英镑的空头仓位。

周一的数据显示，英镑净空仓降至74,318口，为连续第二周下降。

“最有可能的结果是，波动性继续下滑，英镑/美元区间波动，欧元/英镑反映欧洲政治动向，整体而言令英镑/美元呈偏空态势，”法国兴业银行策略师Kit Juckes称。

英镑兑美元 涨0.2%至1.2535美元，英镑兑日圆 小幅走高，英镑兑欧元 亦小涨。(完)

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