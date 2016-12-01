国际油市：成为石油净进口国的印尼再度暂停OPEC成员国身份

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透雅加达12月1日 - 在重新加入石油输出国组织(OPEC)不到一年之际，印尼再次暂停了其OPEC成员国身份，这个已成为石油净进口国的国家称，无法同意该组织的减产决定。
OPEC达成2008年以来首个减产协议，藉以应对产能过剩并支撑油价。
暂停OPEC成员国身份对于印尼这个OPEC唯一一个东亚成员来说或许是一个挫折。印尼在年初重启OPEC成员国身份，当时希望更接近OPEC国家能给其带来好处。
OPEC已建议印尼每日减产约37,000桶，或相当于该国原油产量的5%左右。
参加了维也纳会议的印尼能源和矿业资源部长Ignasius Jonan说，印尼只能接受每日减产5,000桶。这已在2017年预算案中获得批准。
“2017年预算案仍有巨大的政府收入需求，”Jonan说，并称作为净石油进口国，减产不会令印尼受益，尤其是在油价可能会上涨之际。
印尼能源和矿业资源部发布公告称，暂停成员国身份符合OPEC所有成员国的最大利益。
目前仍不清楚印尼是被要求还是自愿暂停成员国身份。OPEC轮值主席国卡塔尔周三称，印尼已被暂停了OPEC成员国身份。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。