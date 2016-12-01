国际油市：成为石油净进口国的印尼再度暂停OPEC成员国身份

路透雅加达12月1日 - 在重新加入石油输出国组织(OPEC)不到一年之际，印尼再次暂停了其OPEC成员国身份，这个已成为石油净进口国的国家称，无法同意该组织的减产决定。

OPEC达成2008年以来首个减产协议，藉以应对产能过剩并支撑油价。

暂停OPEC成员国身份对于印尼这个OPEC唯一一个东亚成员来说或许是一个挫折。印尼在年初重启OPEC成员国身份，当时希望更接近OPEC国家能给其带来好处。

OPEC已建议印尼每日减产约37,000桶，或相当于该国原油产量的5%左右。

参加了维也纳会议的印尼能源和矿业资源部长Ignasius Jonan说，印尼只能接受每日减产5,000桶。这已在2017年预算案中获得批准。

“2017年预算案仍有巨大的政府收入需求，”Jonan说，并称作为净石油进口国，减产不会令印尼受益，尤其是在油价可能会上涨之际。

印尼能源和矿业资源部发布公告称，暂停成员国身份符合OPEC所有成员国的最大利益。