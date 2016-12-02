《香港重要政经日程》--12月2日-12月13日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
12月2日（周五）
公布11月份香港日经PMI。
*16:00 美图公司IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月5日（周一）
*09:00 港交所 深港通开通仪式。
10:00 威华达 股东特别大会。
*11:00 星展银行深港通电话会议。
*12:30 佳源国际 与盈创建筑科技3D打印战略合作传媒午餐会。
14:00 南潮控股 股东特别大会。
12月6日（周二）
10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。
*14:15 新鸿基金融2017年投资市场展望记者会。
14:30 思捷环球 股东周年大会。
15:00 TCL多媒体 股东特别大会。
12月7日（周三）
公布11月底外汇储备资产数字。
*11:00 香港特许会计师公会2017年香港营商环境信心调查发布会。
12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。
14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
12月8日（周四）
10:30 美银美林2017年中国宏观经济前景记者会。
*11:45 美银美林2017年中港地产市场展望记者会。
*12月9日（周五）
10:30 越秀地产 股东特别大会。
11:00 新濠国际 股东特别大会。
*12月12日（周一）
10:00 利标品牌 股东特别大会。
11:00 正道集团 股东特别大会。
*12月13日（周二）
15:30 冠君产业信托 基金单位持有人特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。