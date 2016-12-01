版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 16:52 BJT

台湾汇市：台币兑美元小幅收跌，狭幅整理观望美国非农就业报告出炉

* 台币兑美元微收低，连续第三日跌势
    * 狭幅整理观望美国非农就业报告出炉
    * 明日台币波动区间料在31.850-31.950

    路透台北12月1日 - 台币兑美元 周四微收低，连续第三日跌势。交易员表示，由于午后国际美元
涨势收敛，台币一度随着亚币由跌转升，惟尾盘涨幅回吐至平盘附近作收，纵观整日台币多在31.900上下窄幅
波动，观望周五稍晚的美国非农就业报告出炉，后续关注外资动向。
    
    他们指出，台股近日撑在9,200点附近高档整理，外资虽接连两日买超台股但量能偏小，且今日外资买卖
汇交易皆有尚未释出明确方向，令台币暂难跳脱区间盘整格局。
    
    〞外资现在都没有同个方向，都是有买有卖，台币也没搞头。〞一位大型公营银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员也称，今日早盘交投持稳偏热，其中外资买卖汇交易活络，出口商在台币贬破31.9
00的抛汇意愿也高，不过午后台币升破31.900，出口商交投则转趋淡静。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点维持上日尾盘的价平水准
；目前一个月美元/台币远汇 报31.910/31.940，上日收在31.925。    
    
    多数新兴亚洲货币周四走软，石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的消息推升美元及美国公债收益率(殖
利率)，同时巩固了美国通胀率将升高的观点。 
    
    韩国韩元兑美元 周四收高，抹去盘中跌幅，出口商卖出美元以进行结汇提供支撑。韩元盘中曾
触及一周低点。韩元兑美元在本地市场收报1,167.6，较周三收盘位1,169.1上涨0.1%。 
 
    
    台湾股市周四收涨0.25%至9,263.53点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超9.60亿台币，连两
个交易日买超共计19.85亿台币。 
       
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.850-31.950。
      
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.892     31.890  31.860-31.969   31.969      7.24    9.59
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.890     31.889  31.862-31.937   31.900      3.42    4.51
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.005/0.015               -0.020/0.000
 美元/台币六个月期        -0.070/-0.030              -0.080/-0.040
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐