台湾汇市：台币兑美元小幅收跌，狭幅整理观望美国非农就业报告出炉

* 台币兑美元微收低，连续第三日跌势 * 狭幅整理观望美国非农就业报告出炉 * 明日台币波动区间料在31.850-31.950 路透台北12月1日 - 台币兑美元 周四微收低，连续第三日跌势。交易员表示，由于午后国际美元 涨势收敛，台币一度随着亚币由跌转升，惟尾盘涨幅回吐至平盘附近作收，纵观整日台币多在31.900上下窄幅 波动，观望周五稍晚的美国非农就业报告出炉，后续关注外资动向。 他们指出，台股近日撑在9,200点附近高档整理，外资虽接连两日买超台股但量能偏小，且今日外资买卖 汇交易皆有尚未释出明确方向，令台币暂难跳脱区间盘整格局。 〞外资现在都没有同个方向，都是有买有卖，台币也没搞头。〞一位大型公营银行交易员说。 资金流向方面，交易员也称，今日早盘交投持稳偏热，其中外资买卖汇交易活络，出口商在台币贬破31.9 00的抛汇意愿也高，不过午后台币升破31.900，出口商交投则转趋淡静。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点维持上日尾盘的价平水准 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.910/31.940，上日收在31.925。 多数新兴亚洲货币周四走软，石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的消息推升美元及美国公债收益率(殖 利率)，同时巩固了美国通胀率将升高的观点。 韩国韩元兑美元 周四收高，抹去盘中跌幅，出口商卖出美元以进行结汇提供支撑。韩元盘中曾 触及一周低点。韩元兑美元在本地市场收报1,167.6，较周三收盘位1,169.1上涨0.1%。 台湾股市周四收涨0.25%至9,263.53点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超9.60亿台币，连两 个交易日买超共计19.85亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.850-31.950。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.892 31.890 31.860-31.969 31.969 7.24 9.59 司 元太外汇经纪公 31.890 31.889 31.862-31.937 31.900 3.42 4.51 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.015 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.070/-0.030 -0.080/-0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)