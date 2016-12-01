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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 17:32 BJT

国际油市：1月北海布兰特原油供应量将创五个月高位11.6万桶/日

路透伦敦12月1日 - 一名行业消息人士周四称，据月度装船计划，2017年1月北海布兰特原油供应量将增至11.6万桶/日左右，12月为7.7万桶/日。

明年1月装船计划涵盖六批船货，每批60万桶；12月装船计划共四批船货。(完)

(编译 王琛；审校 蔡美珍)

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