意大利数据：11月制造业活动加速，创6月以来最大增幅--PMI

路透罗马12月1日 - 周四公布的一项调查显示，意大利11月制造业活 动创下6月以来最大增幅，表明该国长期缓慢增长的经济有所加速。 意大利11月Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)从10月的50.9 增至52.2，高于路透调查预估中值51.8及荣枯分水岭50。 该PMI数据显示，制造业订单和产出均实现增长。新订单分项指数从1 0月的50.4升至53.2，为6月以来最高水准。 该乐观数据为该国总理伦齐(Matteo Renzi)带来一定利好。意大利将 于本周末就伦齐发起的修宪改革进行公投。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)