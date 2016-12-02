台湾股市：收跌失守9,200点，忧意大利公股及受美科技股走低拖累

路透台北12月2日 - 台湾股市周五随亚股收跌，周线则收升0.33%。分析师称，受意大 利公投在即，市场忧有变数，及美国科技类股下跌影响，台积电 等半导体类股和 苹果供应链股价走低；再加上今天亚币贬声再起等冲击，台股再失守9,200点大关，惟仍守 在季线之上。 台湾加权股价指数 收跌0.80%,至9,189.49点；今日成交初值 为747.3 4亿台币，上交易日修正后为751.56亿。 〞意大利将公投举行，市场担心有变数。〞新光投信分析师谢学云说。 他表示，美国科技类股下跌、意大利公投进入倒数，市场忧心可能有变数，而美国PMI 数据又很好，促使美债殖利率大弹，再度触动亚币走贬，台股跟随亚股开低收跌。 兆丰投顾一不愿具名分析师说，台股跟着国际股市拉回且跌幅较其他亚股大，惟盘中低 点在9,165.90点，大致守在季线9,175点，显示季线突破后回测；就技术面观察，指数在站 上季线后虽碰到压力，但相对有撑，短线将续呈震荡盘坚格局。 美国股市周四收盘涨跌互现，科技股急跌拖累纳斯达克和标普500指数收低。 亚洲股市周五回吐部分近期涨幅，因美国及欧洲股市隔夜表现迟滞；10年期美债收益率 (殖利率)及原油期货自隔夜触及的数月高点回撤。 周五金融保险类指数 收升0.12%；科技类股 指数则收跌1.39%；台积电<2 330.TW>收跌2.73%。 本地时间14:08，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.86% 。(完)