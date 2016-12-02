台湾股市：收跌失守9,200点，忧意大利公股及受美科技股走低拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北12月2日 - 台湾股市周五随亚股收跌，周线则收升0.33%。分析师称，受意大 利公投在即，市场忧有变数，及美国科技类股下跌影响，台积电 等半导体类股和 苹果供应链股价走低；再加上今天亚币贬声再起等冲击，台股再失守9,200点大关，惟仍守 在季线之上。 台湾加权股价指数 收跌0.80%,至9,189.49点；今日成交初值 为747.3 4亿台币，上交易日修正后为751.56亿。 〞意大利将公投举行，市场担心有变数。〞新光投信分析师谢学云说。 他表示，美国科技类股下跌、意大利公投进入倒数，市场忧心可能有变数，而美国PMI 数据又很好，促使美债殖利率大弹，再度触动亚币走贬，台股跟随亚股开低收跌。 兆丰投顾一不愿具名分析师说，台股跟着国际股市拉回且跌幅较其他亚股大，惟盘中低 点在9,165.90点，大致守在季线9,175点，显示季线突破后回测；就技术面观察，指数在站 上季线后虽碰到压力，但相对有撑，短线将续呈震荡盘坚格局。 美国股市周四收盘涨跌互现，科技股急跌拖累纳斯达克和标普500指数收低。 亚洲股市周五回吐部分近期涨幅，因美国及欧洲股市隔夜表现迟滞；10年期美债收益率 (殖利率)及原油期货自隔夜触及的数月高点回撤。 周五金融保险类指数 收升0.12%；科技类股 指数则收跌1.39%；台积电<2 330.TW>收跌2.73%。 本地时间14:08，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.86% 。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。