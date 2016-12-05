《台湾新债预测》10年增额公债105/11R期得标利率料在1.19-1.225%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 标售标的：10年增额公债105/11R
* 标售时间：周二(6日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：1.19-1.225%
* 受访机构：10家
路透台北12月5日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债105/11R期 。路透调查显示，本期10年公债得标利率料在1.19-1.225%。
路透周一采访10家金融机构，包括五家大型银行、四家证券商及一家大型寿险公司，预估区间中值在1.19-1.225%，大区间落在1.15-1.30%。
周二央行将代财政部标售105/11R期公债，金额预定300亿台币，将于12月9日(五)发行。此期公债发行前交易殖利率区间落在0.8412-1.41%。前一期10年期增额公债105/11R，得标利率在1.0180%。
以下为交易员观点整理：
--就机构投资人而言，当然是希望利率标越高越好，这次是今年最后一期，会评估或伺机出手。
--这波10年券随美债殖利率上冲下洗，最高弹到1.41%，经一大段震荡后落在1.16-1.18%间，预估1.20%以上会有买盘参与，市场接受度亦较高，包含寿险业应该会出来买一点。
--市场气氛仍偏空，交易商和大型银行都不敢拿太低的利率。
--未来不确定因素仍多，但不可能一路独多，美国联准会12月升息机率几乎是100%，惟美债已反应，目前只能且战且走。
--逾三分之一筹码被空单消化，先前殖利率最高弹到1.41%应是天花板价，银行考量资产配置预估殖利率在1.20-1.30%比较保险。
--这期今年最后一期，预估大型银行应会出手。
--空方气焰转弱，这期应该不会太标太高。(完)
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 1.17 1.23
大型银行二 1.18 1.21
大型银行三 1.18 1.22
大型银行四 1.20 1.23
大型银行五 1.25 1.30
大型寿险公司 1.21 1.26
证券商一 1.15 1.20
证券商二 1.15 1.17
证券商三 1.20 1.22
证券商四 1.20 1.30
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中 值 1.19 1.225 (完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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