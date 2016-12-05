《台湾新债预测》10年增额公债105/11R期得标利率料在1.19-1.225%

* 标售标的：10年增额公债105/11R

* 标售时间：周二(6日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.19-1.225%

* 受访机构：10家

路透台北12月5日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债105/11R期 。路透调查显示，本期10年公债得标利率料在1.19-1.225%。

路透周一采访10家金融机构，包括五家大型银行、四家证券商及一家大型寿险公司，预估区间中值在1.19-1.225%，大区间落在1.15-1.30%。

周二央行将代财政部标售105/11R期公债，金额预定300亿台币，将于12月9日(五)发行。此期公债发行前交易殖利率区间落在0.8412-1.41%。前一期10年期增额公债105/11R，得标利率在1.0180%。

以下为交易员观点整理：

--就机构投资人而言，当然是希望利率标越高越好，这次是今年最后一期，会评估或伺机出手。

--这波10年券随美债殖利率上冲下洗，最高弹到1.41%，经一大段震荡后落在1.16-1.18%间，预估1.20%以上会有买盘参与，市场接受度亦较高，包含寿险业应该会出来买一点。

--市场气氛仍偏空，交易商和大型银行都不敢拿太低的利率。

--未来不确定因素仍多，但不可能一路独多，美国联准会12月升息机率几乎是100%，惟美债已反应，目前只能且战且走。

--逾三分之一筹码被空单消化，先前殖利率最高弹到1.41%应是天花板价，银行考量资产配置预估殖利率在1.20-1.30%比较保险。

--这期今年最后一期，预估大型银行应会出手。

--空方气焰转弱，这期应该不会太标太高。(完)

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 1.17 1.23

大型银行二 1.18 1.21

大型银行三 1.18 1.22

大型银行四 1.20 1.23

大型银行五 1.25 1.30

大型寿险公司 1.21 1.26

证券商一 1.15 1.20

证券商二 1.15 1.17

证券商三 1.20 1.22

证券商四 1.20 1.30

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