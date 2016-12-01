欧元债市：欧元区公债收益率上扬，油价劲升强化通胀预期

而眼下，石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成的减产协议吸引了市场的注意力。

德国指标10年期公债收益率 涨3个基点，至一周高位约0.30%，30年期公债收益率 涨至两周半高点约0.98%。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率 升向1.63%上方的近10个月高位。该指标衡量欧元区通胀预期。

“可以看看许多国家，目前通胀正在上升，而且由于OPEC的减产协议，前景风险发生了明显改变，”大和证券研究主管Chris Scicluna称，“但该协议如何执行，仍令人质疑。”

南欧公债收益率仅微幅上涨，意大利10年期公债收益率 守在2%下方。(完)

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