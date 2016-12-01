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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 17:26 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，意大利公投疑虑令欧元走势受限

“如果公投结果是‘反对’，我认为市场会有一些负面反应。我认为欧元会有一些负面
反应，但我觉得会有克制得多，但我觉得会有克制得多，”美国的资产管理公司Northern T
rust首席投资策略师Jim McDonald说道。
    
    “好消息是，这可能是在市场意料之中的负面结果，不同于英国脱欧或特朗普当选这类
让人大跌眼镜的事情，”McDonald 补充道。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0612  1.0585  +0.26  -2.28  1.0860
    美元/日圆            114.11  114.44  -0.29  -5.15  120.30
    欧元/日圆         121.14  121.17  -0.02  -7.15  130.47
    美元/瑞郎            1.0145  1.0172  -0.27  +1.27  1.0018
    英镑/美元            1.2526  1.2504  +0.18 -15.01  1.4738
    美元/加元            1.3413  1.3433  -0.15  -3.08  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9025  6.9140  -0.17  +5.09  6.5680
    澳元/美元            0.7401  0.7382  +0.26  +1.73  0.7275
    新西兰元/美元        0.7086  0.7081  +0.07  +3.82  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0767  1.0775  -0.07  -1.09  1.0886
    欧元/英镑         0.8470  0.8465  +0.06 +14.97  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7962  9.7734  +0.23  +6.82  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4833  8.5185  -0.41  -4.03  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校高琦/蔡美珍/孙茉莉/汪红英/王琛/白云/于春红)

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