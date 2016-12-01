《全球汇市》美元涨势暂歇，意大利公投疑虑令欧元走势受限

“如果公投结果是‘反对’，我认为市场会有一些负面反应。我认为欧元会有一些负面 反应，但我觉得会有克制得多，但我觉得会有克制得多，”美国的资产管理公司Northern T rust首席投资策略师Jim McDonald说道。 “好消息是，这可能是在市场意料之中的负面结果，不同于英国脱欧或特朗普当选这类 让人大跌眼镜的事情，”McDonald 补充道。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0612 1.0585 +0.26 -2.28 1.0860 美元/日圆 114.11 114.44 -0.29 -5.15 120.30 欧元/日圆 121.14 121.17 -0.02 -7.15 130.47 美元/瑞郎 1.0145 1.0172 -0.27 +1.27 1.0018 英镑/美元 1.2526 1.2504 +0.18 -15.01 1.4738 美元/加元 1.3413 1.3433 -0.15 -3.08 1.3839 美元/离岸人民币 6.9025 6.9140 -0.17 +5.09 6.5680 澳元/美元 0.7401 0.7382 +0.26 +1.73 0.7275 新西兰元/美元 0.7086 0.7081 +0.07 +3.82 0.6825 欧元/瑞郎 1.0767 1.0775 -0.07 -1.09 1.0886 欧元/英镑 0.8470 0.8465 +0.06 +14.97 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7962 9.7734 +0.23 +6.82 9.1705 美元/挪威克朗 8.4833 8.5185 -0.41 -4.03 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校高琦/蔡美珍/孙茉莉/汪红英/王琛/白云/于春红)