更新版 1-欧洲个股：嘉能可称今年减债进展良好，明年将派息10亿美元

嘉能可还称有望将债务削减到165-175亿美元，并详细阐述了早先作出的2017年恢复派息的承诺，称将在明年派息10亿美元。

此外，嘉能可或将在2018年引入新的分销政策，分析师预计，根据业绩和大宗商品价格的情况，这一举动或将再增加约10亿美元。

其中可能包括来自营销现金流的10亿美元固定股息，以及相当于矿业或工业部门自由现金流25%的非固定股息。

“我们已经兑现了承诺，而且在保存集团长期赢利能力的基础上兑现承诺，”嘉能可执行长格拉森博格在声明中称。

分析师普遍同意格拉森博格的说法。

“没有什么可指责的，”Investec 分析师Hunter Hillcoat说道。

Liberum的态度更为谨慎，称派息的消息基本符合预期，但表示部分投资者或许本希望更早派息。(完)