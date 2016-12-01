更新版 1-欧洲个股：嘉能可称今年减债进展良好，明年将派息10亿美元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
嘉能可还称有望将债务削减到165-175亿美元，并详细阐述了早先作出的2017年恢复派息的承诺，称将在明年派息10亿美元。
此外，嘉能可或将在2018年引入新的分销政策，分析师预计，根据业绩和大宗商品价格的情况，这一举动或将再增加约10亿美元。
其中可能包括来自营销现金流的10亿美元固定股息，以及相当于矿业或工业部门自由现金流25%的非固定股息。
“我们已经兑现了承诺，而且在保存集团长期赢利能力的基础上兑现承诺，”嘉能可执行长格拉森博格在声明中称。
分析师普遍同意格拉森博格的说法。
“没有什么可指责的，”Investec 分析师Hunter Hillcoat说道。
Liberum的态度更为谨慎，称派息的消息基本符合预期，但表示部分投资者或许本希望更早派息。(完)
(编译 王洋/王琛; 审校 郑茵/李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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