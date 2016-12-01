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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 18:28 BJT

东南亚股市：收高，受OPEC与俄罗斯达成减产协议后的乐观情绪提振

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.02     2.01   +0.58   +4.87   332.82
    新加坡                     2928.58    23.41   +0.81   +1.59  2882.73
    马来西亚                  1626.44     7.32   +0.45   -3.90  1692.51
    泰国                      1512.38     2.14   +0.14  +17.42  1288.02
    印尼                      5198.76    49.85   +0.97  +13.19  4593.01
    菲律宾                     6864.87    83.67   +1.23   -1.25  6952.08
    越南                        666.54     1.47   +0.22  +15.11   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/王琛；审校 蔡美珍)

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