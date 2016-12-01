中国新债：进出口行将于下周一发行不超过10亿元绿色金融债，期限五年

路透北京12月1日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周一（5日）通过簿记建档、集中配售的方式在中国银行间市场发行不超过10亿元人民币的首期绿色金融债，期限五年。

公告并显示，该期债联合主承销商包括农业银行 、东海证券、南京银行 和洛阳银行，基本承销额为每家联合主承各5,000万元。

上述债券簿记建档日为12月5日，12月5-7日发行，起息日和缴款日均为12月7日。

募集资金用途方面，公告称，资金将全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。（完）

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