中国新债：进出口行将于下周一发行不超过10亿元绿色金融债，期限五年

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透北京12月1日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周一（5日）通过簿记建档、集中配售的方式在中国银行间市场发行不超过10亿元人民币的首期绿色金融债，期限五年。
公告并显示，该期债联合主承销商包括农业银行 、东海证券、南京银行 和洛阳银行，基本承销额为每家联合主承各5,000万元。
上述债券簿记建档日为12月5日，12月5-7日发行，起息日和缴款日均为12月7日。
募集资金用途方面，公告称，资金将全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。（完）
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。