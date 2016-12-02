台湾货币市场：资金宽松拆款和短票利率持稳，钱淹RP市场利率下滑

* 旬底资金充沛，拆款利率大致持稳 * 资金多短票跨月利率不变，在0.55% * 钱淹RP市场，交易员忙赶钱利率跌 记者 罗两莎 路透台北12月2日 - 台湾银行间短率周五持稳。资金调度人士表示，今天市场资金更趋宽松，各银行和票 券商缺口都不大，拆款需求偏弱，利率则无太大变化。 他们指出，今天拆款大都是以到期续做为主，部分银行甚至未全数续拆，就连先前操作趋保守的外商银行 都〞重现江湖〞，一大早就四处打电话推销资金。 〞旬初就是这样，钱多多，有人跟你拿就很开心了，有人还我钱呢。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，今天市场资金宽松，拆款利率不变，对银行一周拆款利率落在0.30-0.35%。 多位票券商资调人员说，今天缺口不大，只做隔夜拆借，利率大致落在0.20-0.23%。 本地时间 12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.919 31.892 台湾加权股价指数<.TWII 9,207.15 9,263.53 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.176% 0.179-0.350% --一周拆款利率区间 0.180-0.420% 0.180-0.500% --两周拆款利率区间 0.182-0.400% 0.300-0.400% **短票利率大致持稳** 短票方面，票券商交易员称，今天资金宽松，利率大致持稳，月内利率大致介于0.40-0.45%；跨月(30天 期、新历年后)利率则维持在0.55%水准。 一大型银行资调人员指出，今天有钱买票，自保短票跨年利率开在0.55%，免保则在0.62%。 〞大家都在抢年后资金，交易满热络的，钱很多，大家都不缺。〞前述大型银行交易员说。 两位票券商交易员均称，这两天资金虽变多，但不代表中旬以后资金宽松，为能顺利度过新历年关，近日 已未雨绸缪，尽量接跨月资金。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.55%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%，上日在0.45-0.53 %。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.432%，区间为0.33-0.45%，成交量11.32亿台 币，前日加权平均利率为0.529%，利率区间在0.29-0.60%，成交金额50.94亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.509%，区间在0.27-0.55%，成交金额在15.74亿台币，前日加 权平均利率在0.540%，区间在0.29-0.56%，成交金额为65.48亿台币。 台湾央行周五存单到期存单2,307.50亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周到期央行定存单金额共1兆800亿台币；分别为：周一有1,717亿、周二共4,125.80亿、周三为2,007亿 、周四共1,146.20亿，及周五为1,804亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为153亿台币，累计超额准备为1兆(万亿)3,627亿台 币、加计前期1%的超额准备为1兆5,077亿台币。 **RP利率下滑* 债券附买回（RP）市场方面，票券商交易员指出，今天资金非常多，快被钱淹死，最大的烦恼是钱太多， 必须设法叫客户回钱，利率区间亦持续缩减。 〞钱很多，开门放狗啊，都让客户回钱，利率有下来！〞一大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员亦指出，今天明显感受到银行体系钱很多，投信公司钱也不少，惟利率仅稍稍往下掉 。 〞银行多钱，投信也有钱，只是利率下滑幅度没有我们想像的那么多。〞一 大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微幅下滑，短天期银行承做公债RP利率主要落在0.30-0.33% ，上日则在0.30-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.40-0.43%，上日在0.40-0.43%。 大型票券商与金融机构公司债成交利率今天微幅下滑；短天期公债附买回利率参考区间在0.25-0.26%，上 日亦同；短天期公司债附买回利率落在0.30-0.40%，上日则在0.30-0.42%；另与银行承做公债参考利率区间为 0.30-0.40%，上日亦同；公司债利率区间在0.31-0.42%，上日在0.32-0.42%。(完) (审校 乔艳红)