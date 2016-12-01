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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 18:56 BJT

国际油市：俄能源部长称将在下次OPEC和非OPEC会议前准备好减产时间表

路透莫斯科12月1日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，该国将在OPEC和非OPEC产油国下次会议前准备好自身的减产时间表。

诺瓦克还表示，对减产协议的实施进行监控是非常重要的。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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