欧洲已公布经济指标--2016/12/1

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.6 r 英国 第三季 +0.5 r +0.7 f +2.3 r 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 r -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 +0.6% p +0.2% f +0.8 p 英国 10月 +0.1 +0.2 +0.9 德国 11月 +0.1 p +0.2 f +0.8 p 法国(HICP) 10月 持平 f -0.2 f +0.5 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 p +0.2 f +0.1 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 9月 +0.1 -0.2 r -1.5 英国 10月 +0.6 u +0.3 ur +2.1 u 德国 10月 +0.7 -0.2 -0.4 法国 10月 +0.8 +0.1 -- 意大利 10月 -0.1 持平 r -0.6 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 9.8 9.9 r 英国 7-9月 4.8 4.9 德国 11月 6.0 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 10月 11.6 11.7 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。