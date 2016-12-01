马来西亚期市：棕榈油期货涨至一周高位，追随原油升势

路透吉隆坡12月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四涨至一周高位，连续第二日上扬，因原油价格走强支撑了市场。

马来西亚2月棕榈油期货 涨0.3%，报每吨3,082马币(691美元)，稍早触及日内高位3,091马币，此为11月24日以来的最高。

成交量为39,540口。

吉隆坡一位交易商称，尽管棕榈油价格上涨，但在马来西亚棕榈油总署(MPOB)12月13日公布官方数据前，涨幅受限。

“人们在等待MPOB报告，一些人认为产量将上升，一些人维持产量将不变的看法，出口数据将较低。”

“市场涨不了太高的另一个原因是中国，”该交易商称，意指中国引入监管规则以抑制大宗商品价格大涨。

路透大宗商品和能源技术的市场分析师王涛称，棕榈油在3,093马币处面临阻力，若升逾此处，将测试下一道阻力位3,158马币。

CBOT-1月豆油合约 涨0.6%。

大商所5月豆油合约 升0.7%，5月棕榈油合约 涨1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)