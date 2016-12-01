马来西亚期市：棕榈油期货涨至一周高位，追随原油升势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡12月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四涨至一周高位，连续第二日上扬，因原油价格走强支撑了市场。
马来西亚2月棕榈油期货 涨0.3%，报每吨3,082马币(691美元)，稍早触及日内高位3,091马币，此为11月24日以来的最高。
成交量为39,540口。
吉隆坡一位交易商称，尽管棕榈油价格上涨，但在马来西亚棕榈油总署(MPOB)12月13日公布官方数据前，涨幅受限。
“人们在等待MPOB报告，一些人认为产量将上升，一些人维持产量将不变的看法，出口数据将较低。”
“市场涨不了太高的另一个原因是中国，”该交易商称，意指中国引入监管规则以抑制大宗商品价格大涨。
路透大宗商品和能源技术的市场分析师王涛称，棕榈油在3,093马币处面临阻力，若升逾此处，将测试下一道阻力位3,158马币。
CBOT-1月豆油合约 涨0.6%。
大商所5月豆油合约 升0.7%，5月棕榈油合约 涨1%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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