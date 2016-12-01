国际油市：永顺油品和兴隆成为柴油卖家，为9月中以来的首次

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月1日 - 永顺油品和兴隆周四转为柴油卖方，交易商指称这是9月中旬他们开始大规模买入柴油船货以来的首次。
他们称，在普氏市场关闭评估程序时共计成交343万桶柴油，其中永顺油品和兴隆总计卖出了313万桶柴油。
他们补充称，永顺油品和兴隆从9月中至11月底共计买入逾1,600万桶柴油，这使指标500ppm柴油裂解价差持坚。
一位船舶经纪人表示，鲜有柴油船货从这些公司运出亚洲，暗示多数船货处于储存装置中。
不能立即获得兴隆和永顺油品高管的置评。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示，11月30日止当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增长11%，至10周高位1,489.7万桶。
数据显示，新加坡自沙特和中国的柴油进口较前周增长，而其对印尼、澳洲、马来西亚及缅甸的柴油出口下降，导致库存增加。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向Emirates National Oil Company (ENOC)售出4万吨航煤，船期为1月1-3日，价格为较新加坡报价每桶贴水1.20美元。
印度Essar Oil售出一船柴油和航煤船货，船期为12月底，不过关于价格和买家的细节不能立即证实。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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