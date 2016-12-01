国际油市：永顺油品和兴隆成为柴油卖家，为9月中以来的首次

路透新加坡12月1日 - 永顺油品和兴隆周四转为柴油卖方，交易商指称这是9月中旬他们开始大规模买入柴油船货以来的首次。

他们称，在普氏市场关闭评估程序时共计成交343万桶柴油，其中永顺油品和兴隆总计卖出了313万桶柴油。

他们补充称，永顺油品和兴隆从9月中至11月底共计买入逾1,600万桶柴油，这使指标500ppm柴油裂解价差持坚。

一位船舶经纪人表示，鲜有柴油船货从这些公司运出亚洲，暗示多数船货处于储存装置中。

不能立即获得兴隆和永顺油品高管的置评。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示，11月30日止当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增长11%，至10周高位1,489.7万桶。

数据显示，新加坡自沙特和中国的柴油进口较前周增长，而其对印尼、澳洲、马来西亚及缅甸的柴油出口下降，导致库存增加。

交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向Emirates National Oil Company (ENOC)售出4万吨航煤，船期为1月1-3日，价格为较新加坡报价每桶贴水1.20美元。

印度Essar Oil售出一船柴油和航煤船货，船期为12月底，不过关于价格和买家的细节不能立即证实。(完)

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