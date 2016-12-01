国际油市：亚洲燃料油现货升水和跨月价差双双上涨，因供给面临压力

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月1日 - 亚洲燃料油现货升水和跨月价差周四上涨，交易员表示因符合规格的船货供给面临压力。
在此之前，11月30日当周新加坡陆上燃料油库存下降153万桶至2,232万桶。
新加坡燃料油市场一直受到RMG燃料油(船用级别的380-cst燃料油)和沥青稀释油供给缺乏的影响，已经有近两个月时间。这使得一些本土燃料油终端拥堵，且提振了各级别燃料油的走势。
周四普氏窗口总计报告有九笔现货交易达成，为8月3日以来最多，总计成交6.5万吨180-cst燃料油和12万吨380-cst燃料油。
道达尔、Coastal和雪佛龙出售六艘各2万吨的380-cst燃料油船货给中石油，价格为每吨升水3美元。
除了周四交易中船货升水较高，交易员表示原油价格昨日上涨也提振了燃料油直接价格，这对交易活动的增加也贡献了力量。
贸易消息人士周四表示，沙特预计会把供应给亚洲的1月阿拉伯轻质原油的售价下调到至少两个月最低，以应对迪拜原油价格的跌势。
新加坡现货市场上有九笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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