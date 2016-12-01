国际油市：亚洲燃料油现货升水和跨月价差双双上涨，因供给面临压力

路透新加坡12月1日 - 亚洲燃料油现货升水和跨月价差周四上涨，交易员表示因符合规格的船货供给面临压力。

在此之前，11月30日当周新加坡陆上燃料油库存下降153万桶至2,232万桶。

新加坡燃料油市场一直受到RMG燃料油(船用级别的380-cst燃料油)和沥青稀释油供给缺乏的影响，已经有近两个月时间。这使得一些本土燃料油终端拥堵，且提振了各级别燃料油的走势。

周四普氏窗口总计报告有九笔现货交易达成，为8月3日以来最多，总计成交6.5万吨180-cst燃料油和12万吨380-cst燃料油。

道达尔、Coastal和雪佛龙出售六艘各2万吨的380-cst燃料油船货给中石油，价格为每吨升水3美元。

除了周四交易中船货升水较高，交易员表示原油价格昨日上涨也提振了燃料油直接价格，这对交易活动的增加也贡献了力量。

贸易消息人士周四表示，沙特预计会把供应给亚洲的1月阿拉伯轻质原油的售价下调到至少两个月最低，以应对迪拜原油价格的跌势。

新加坡现货市场上有九笔交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文