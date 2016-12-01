国际油市：亚洲石脑油裂解价差大跌，因供应充足且原油价格上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四大跌14.2%，创下9月30日以来最大百分比跌幅，触及两个月低点每吨66.85美元，因供应充足且原油价格上涨。
韩国乐天化学买入1月上半月交货的石脑油现货，价格为成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨贴水2.00至2.50美元，反映基本面较差。
乐天化学在11月23日买入的1月上半月交货的石脑油，价格为每吨升水1.00美元，这与本次价格形成巨大反差。
“在石脑油市场我没看到任何利多因素，”新加坡一位行业消息人士称。
交易商称，月度欧洲抵达亚洲的船货量约为130至140万吨，几乎是11月的两倍。
与石脑油情况相似，亚洲汽油裂解价差重挫16%至10月13日以来最低位每桶7.78美元。
库存较多且中国供应依旧充足。
官员数据显示，11月30日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存增长10%，或近120万桶，触及三个月高位约1,300万桶。
数据显示，11月中国对新加坡汽油出口量约为58.8万吨。
上周美国汽油库存亦增长，库存增加210万桶，几乎是预估值的两倍。
新加坡现货市场上，成交一笔汽油交易，未成交石脑油交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。