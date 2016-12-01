国际油市：亚洲石脑油裂解价差大跌，因供应充足且原油价格上涨

路透新加坡12月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四大跌14.2%，创下9月30日以来最大百分比跌幅，触及两个月低点每吨66.85美元，因供应充足且原油价格上涨。

韩国乐天化学买入1月上半月交货的石脑油现货，价格为成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨贴水2.00至2.50美元，反映基本面较差。

乐天化学在11月23日买入的1月上半月交货的石脑油，价格为每吨升水1.00美元，这与本次价格形成巨大反差。

“在石脑油市场我没看到任何利多因素，”新加坡一位行业消息人士称。

交易商称，月度欧洲抵达亚洲的船货量约为130至140万吨，几乎是11月的两倍。

与石脑油情况相似，亚洲汽油裂解价差重挫16%至10月13日以来最低位每桶7.78美元。

库存较多且中国供应依旧充足。

官员数据显示，11月30日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存增长10%，或近120万桶，触及三个月高位约1,300万桶。

数据显示，11月中国对新加坡汽油出口量约为58.8万吨。

上周美国汽油库存亦增长，库存增加210万桶，几乎是预估值的两倍。

新加坡现货市场上，成交一笔汽油交易，未成交石脑油交易。(完)

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