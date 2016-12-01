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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 22:37 BJT

美国热股：GUESS公布第三季营收和获利低于预期，股价暴跌12%

路透12月1日 - 服装零售商GUESS 公布第三季营收和获利低于预期，因在美国和加拿大的同店销售低迷。

GUESS周三收报15.32美元，周四盘初暴跌12.07%，报13.47美元。(完) 　　

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