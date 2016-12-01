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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 22:42 BJT

美国热股：PARKER-HANNIFIN将以43亿美元收购Clarcor，后者股价飙升17%

路透12月1日 - 工业和航空传动与控制产品生产商PARKER-HANNIFIN 表示，将以包括债务在内43亿美元的价格收购空气过滤系统厂商Clarcor 。

PARKER-HANNIFIN周三收报138.93美元，周四盘初上涨2.56%，报142.49美元。

Clarcor周三收报70.45美元，周四盘初暴涨17.13%，报82.52美元。(完) 　　

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