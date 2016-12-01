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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 22:39 BJT

美国热股：DOLLAR GENERAL第三季可比营收意外下滑，股价下挫逾6%

路透12月1日 - 折扣零售商DOLLAR GENERAL 公布第三季可比营收意外下滑，主要因为食品价格下降以及一些州食品券覆盖范围减少。

DOLLAR GENERAL周三收报77.32美元，周四盘初下挫6.43%，报72.35美元。(完) 　　

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