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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 22:58 BJT

标题新闻：国际能源署(IEA)署长比罗尔称若油价升至约每桶60美元，大量美国原油将准备进入市场

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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