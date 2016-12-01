欧洲汇市：英镑涨至数月高位，英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市场准入

路透伦敦12月1日 - 英镑周四飙升至数月高位，上月英镑兑欧元创下2009年来最大月涨幅后延续涨势，此前英国脱欧事务大臣戴维斯称考虑向欧盟支付费用，以进入欧盟市场。

英镑盘初下跌，此前公布的英国数据弱于预期。英镑稍后反弹，英镑贸易加权指数可望录得6月23日英国退欧公投前以来的最大日涨幅。

在明年正式启动退欧磋商前，英国的磋商立场逐步成形，企业一直在积极游说，希望英国政府保证不会寻求“硬退欧”，即将限制移民的重要性凌驾于保持欧盟单一市场准入地位之上。

当一位议员问及政府是否考虑以某种形式向欧盟预算做出贡献，以获取欧盟单一市场准入时，戴维斯称，“主要的标准是我们的商品和服务能以最佳条件进入欧盟市场，如果这是该议员的言下之意，那么，我们当然会予以考虑。”

在戴维斯讲话后，英镑兑美元升至两个月高位，且美国初请失业金人数触及五个月高位拖累美元全线下跌。英镑兑美元11月的单月涨幅为3月以来最大。

“这些消息暗示英国或能够进入欧盟单一市场，带动交易商和投资者的大量英镑买需，他们寻求减少空头头寸和出脱对冲，”瑞穗外汇对冲基金销售部门主管Neil Jones说。

投资者一直在稳步削减6月公投退欧后建立的创纪录的英镑空头头寸。

英镑兑美元 盘中升至10月6日来最高1.2696美元，兑欧元升至9月9日来最高0.8370英镑。

英镑贸易加权指数 上涨1.5%，至79.2，势将录得英国退欧公投前以来的最大日涨幅，且为今年来第二大日涨幅，逾六年来第三大日涨幅。

周四公布的英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从10月的54.2降至53.4，路透调查预估为升至54.5。 (完)