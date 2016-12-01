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货币新闻 | 2016年 12月 2日 星期五 00:23 BJT

标题新闻：英国进入欧盟市场的新条件“不能比欧盟成员国优越”－欧元集团主席发言人

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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