英国债市：10年期英债收益率续升至两周高位，因通胀忧虑

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透伦敦12月1日 - 英国公债价格周四连续第二天下跌，油价续涨和担心美国基建支出将推高通胀，搅动全球固定收益市场。
英国10年期公债 收益率升至两周高位，迫近1.5%关口，突破该水准将创5月5日来最高，两年期和10年期英债收益率差触及约一年来最宽，受投资者通胀押注带动。
“通胀交易带动市场，也因为供应前景，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald说。
英国标售27.5亿英镑2022年7月到期英债 ，为本周第二笔标售，得到强劲需求，投标倍数略高于2，平均收益率为0.869%。
1620 GMT，10年期英债上涨6个基点，报1.48%，略低于稍早触及的两周高位1.488%，录得上周英国财政大臣哈蒙德公布增加举债以来价格最大日跌幅。
相比之下，两年英债收益率仅升1个基点，报0.15%。(完)
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