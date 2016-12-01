英国债市：10年期英债收益率续升至两周高位，因通胀忧虑

路透伦敦12月1日 - 英国公债价格周四连续第二天下跌，油价续涨和担心美国基建支出将推高通胀，搅动全球固定收益市场。

英国10年期公债 收益率升至两周高位，迫近1.5%关口，突破该水准将创5月5日来最高，两年期和10年期英债收益率差触及约一年来最宽，受投资者通胀押注带动。