版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至两个月低位，因美国出口数据令人失望

路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，交易商表示，3月玉米合约 触及两个月低点，因美国出口数据令人失望和小麦下跌带来压力。

交投最活跃CBOT-3月玉米 收低6美分，报每蒲式耳3.42-1/2美元，此前跌至9月30日来最低3.41-3/4美分。

美国农业部称，上周出口销售美国玉米76.16万吨，低于90-120万吨的市场预估区间。

CBOT公布，没有12月玉米合约交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为258,587口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐