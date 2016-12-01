版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 05:02 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，因上周美国出口销售下降引发投机性卖出

路透12月1日 - 期棉周四下跌约1%，在过去九个交易日内第七日下跌，因投机性卖出。

Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示，棉花市场未能重上近期高位后，市场出现抛售。

美国农业部出口数据显示，上周净出口销售陆地棉20.23万包，较之前一周下跌21%。

“今日出口数据并不偏空，但它也实在无法支撑市场，”Brown表示。

ICE-3月期棉 收低0.68美分，或0.95%，报每磅70.9美分，盘中交易区间为70.75-72.13美分。

期货市场总成交量增加4,800口，至22,185口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,062口，至256,545口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐