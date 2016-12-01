《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 89.86 -4.16 -4.42 6890545 京东 26.30 -0.57 -2.12 11124461 新浪 72.15 -4.91 -6.37 2150511 搜狐 33.92 -0.71 -2.05 192528 网易 217.82 -6.28 -2.80 1212338 百度 163.08 -3.87 -2.32 2272448 台湾 台湾积体电路 28.55 -1.14 -3.84 2445687 联电 1.78 -0.04 -2.20 319176 日月光 5.26 -0.11 -2.05 122702 硅品精密 7.32 -0.18 -2.40 158268 和信超媒体 2.68 +0.13 +5.09 31115 友达 3.46 -0.13 -3.62 138102 中华电信 33.01 -0.34 -1.02 97156 台湾国际航电 51.54 -0.62 -1.19 961030 香港 中国移动 55.07 +0.38 +0.69 117632 中国联通 12.57 +0.54 +4.49 148412 中国电信 48.46 -0.41 -0.84 9667 中芯国际 6.24 -0.45 -6.73 65226 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 21 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。