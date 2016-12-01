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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          89.86    -4.16    -4.42   6890545
    京东                26.30    -0.57    -2.12  11124461
    新浪              72.15    -4.91    -6.37   2150511
    搜狐              33.92    -0.71    -2.05    192528
    网易             217.82    -6.28    -2.80   1212338
    百度             163.08    -3.87    -2.32   2272448
    
    台湾
    台湾积体电路       28.55    -1.14    -3.84   2445687
    联电                1.78    -0.04    -2.20    319176
    日月光              5.26    -0.11    -2.05    122702
    硅品精密           7.32    -0.18    -2.40    158268
    和信超媒体         2.68    +0.13    +5.09     31115
    友达                3.46    -0.13    -3.62    138102
    中华电信           33.01    -0.34    -1.02     97156
    台湾国际航电      51.54    -0.62    -1.19    961030
    
    香港
    中国移动           55.07    +0.38    +0.69    117632
    中国联通           12.57    +0.54    +4.49    148412
    中国电信           48.46    -0.41    -0.84      9667
    中芯国际            6.24    -0.45    -6.73     65226
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        21
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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