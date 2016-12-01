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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 06:12 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元在11月大涨后下滑，英镑走坚

* 美元指数下跌，11月大涨3.1%
    * 英镑兑美元上扬，受英国退欧言论带动
    * 预期欧洲央行将购债计划延长至明年3月之后－路透
    * 欧元扩大涨幅，因法国总统奥朗德宣布将不会寻求连任

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约12月1日 - 美元兑一篮子货币周四下跌；对特朗普政府政策将刺激美国经济增
强的预期，带动美元11月大涨后，交易商锁定利润，且周五政府就业报告出炉前，市场保持
谨慎态度。
    
    美元兑英镑下跌；因英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市
场准入后，英国“硬退欧”阵线遭遇挫折。
    英镑兑美元 急升最多约1.6%，至三周高位1.2696美元。纽约汇市尾盘升0.5%，
报1.2575美元。 
    
    “美元兑多数主要货币成交放量，但整体基调算是美元整固走势，”Brown Brothers H
arriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler在研究报告中说。
    美元指数 跌0.4%，至101.06，上周触及13年半高位102.05，11月上升3.1%。
    
    美元兑日圆 在稍早触及九个月高位114.82日圆后回落，纽约尾盘跌0.4%，至114.
03日圆。

    美元在12月开局不稳，今日美国公布的制造业和建筑支出数据强劲，带动美国公债收益
率上涨。
    
    投资者在等待周五1330 GMT出炉的政府11月就业报告是否支持美国经济成长加快的观点
，这可能引发美元进一步上涨。
    
    欧元攀升，此前路透报导，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策
会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。 
    
    欧洲经济增长仍然迟滞，欧洲央行延长量化宽松政策并不出人意料，但即使是欧洲央行
只摆出会结束量化宽松的姿态，也对欧元有利。
    
    “当你认为有可能量化宽松这列经济刺激火车不是无限期进行，就会给欧元带来上行动
能，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail说。
    欧元进一步上涨，此前法国总统奥朗德宣布将不会寻求连任，市场认为，这令明年总统
选举中，保守党派候选人菲永击败民族阵线主席玛琳娜.勒庞的路途轻松一些。
        
    欧元兑美元 升0.6%，报1.0649美元，兑日圆 涨0.2%，报121.38日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0660   1.0585   +0.71   -1.84   1.0860
    美元/日圆            114.08   114.44   -0.31   -5.17   120.30
    欧元/日圆         121.58   121.17   +0.34   -6.81   130.47
    美元/瑞郎            1.0105   1.0172   -0.66   +0.87   1.0018
    英镑/美元            1.2591   1.2504   +0.70  -14.57   1.4738
    美元/加元            1.3313   1.3433   -0.89   -3.80   1.3839
    美元/离岸人民币      6.8794   6.9140   -0.50   +4.74   6.5680
    澳元/美元            0.7414   0.7382   +0.43   +1.91   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0772   1.0775   -0.03   -1.05   1.0886
    欧元/英镑         0.8469   0.8465   +0.05  +14.96   0.7367
    新西兰元/美元        0.7085   0.7081   +0.06   +3.81   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4129   8.5185   -1.24   -4.83   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9763   9.0255   -0.55   -6.51   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.2188   9.2240   -0.06   +9.14   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8282   9.7734   +0.56   +7.17   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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