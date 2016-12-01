更新版 1-《全球汇市》美元在11月大涨后下滑，英镑走坚

* 美元指数下跌，11月大涨3.1% * 英镑兑美元上扬，受英国退欧言论带动 * 预期欧洲央行将购债计划延长至明年3月之后－路透 * 欧元扩大涨幅，因法国总统奥朗德宣布将不会寻求连任 (新增文末收盘表格) 路透纽约12月1日 - 美元兑一篮子货币周四下跌；对特朗普政府政策将刺激美国经济增 强的预期，带动美元11月大涨后，交易商锁定利润，且周五政府就业报告出炉前，市场保持 谨慎态度。 美元兑英镑下跌；因英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市 场准入后，英国“硬退欧”阵线遭遇挫折。 英镑兑美元 急升最多约1.6%，至三周高位1.2696美元。纽约汇市尾盘升0.5%， 报1.2575美元。 “美元兑多数主要货币成交放量，但整体基调算是美元整固走势，”Brown Brothers H arriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler在研究报告中说。 美元指数 跌0.4%，至101.06，上周触及13年半高位102.05，11月上升3.1%。 美元兑日圆 在稍早触及九个月高位114.82日圆后回落，纽约尾盘跌0.4%，至114. 03日圆。 美元在12月开局不稳，今日美国公布的制造业和建筑支出数据强劲，带动美国公债收益 率上涨。 投资者在等待周五1330 GMT出炉的政府11月就业报告是否支持美国经济成长加快的观点 ，这可能引发美元进一步上涨。 欧元攀升，此前路透报导，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策 会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。 欧洲经济增长仍然迟滞，欧洲央行延长量化宽松政策并不出人意料，但即使是欧洲央行 只摆出会结束量化宽松的姿态，也对欧元有利。 “当你认为有可能量化宽松这列经济刺激火车不是无限期进行，就会给欧元带来上行动 能，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail说。 欧元进一步上涨，此前法国总统奥朗德宣布将不会寻求连任，市场认为，这令明年总统 选举中，保守党派候选人菲永击败民族阵线主席玛琳娜.勒庞的路途轻松一些。 欧元兑美元 升0.6%，报1.0649美元，兑日圆 涨0.2%，报121.38日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0585 +0.71 -1.84 1.0860 美元/日圆 114.08 114.44 -0.31 -5.17 120.30 欧元/日圆 121.58 121.17 +0.34 -6.81 130.47 美元/瑞郎 1.0105 1.0172 -0.66 +0.87 1.0018 英镑/美元 1.2591 1.2504 +0.70 -14.57 1.4738 美元/加元 1.3313 1.3433 -0.89 -3.80 1.3839 美元/离岸人民币 6.8794 6.9140 -0.50 +4.74 6.5680 澳元/美元 0.7414 0.7382 +0.43 +1.91 0.7275 欧元/瑞郎 1.0772 1.0775 -0.03 -1.05 1.0886 欧元/英镑 0.8469 0.8465 +0.05 +14.96 0.7367 新西兰元/美元 0.7085 0.7081 +0.06 +3.81 0.6825 美元/挪威克朗 8.4129 8.5185 -1.24 -4.83 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9763 9.0255 -0.55 -6.51 9.6011 美元/瑞典克朗 9.2188 9.2240 -0.06 +9.14 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8282 9.7734 +0.56 +7.17 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)