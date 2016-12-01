澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 12月2日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.6% 12月5日当周 12月4日(日) 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 50.5 12月5日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 11月 -- +1.0% 12月6日(二) 0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 逆差155.4 0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 1.5% 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第三季 -- +2.8% 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 -- 45.9 12月7日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.3% 12月8日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 逆差12.27 进口 -- -1.0% 出口 -- +2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +0.6% (较上年同期) -- +4.2% 12月9日(五) 0030 澳洲房屋融资 10月 -- +1.6% 投资性房屋融资 -- +4.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)