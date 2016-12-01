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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 06:47 BJT

全球贵金属：12月1日SPDR黄金持仓下降1.54%，或13.64吨

路透12月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降1.54%至870.22吨，周三为883.86吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从28,416,914.99盎司降至27,978,429.74盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校　龚芳)

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