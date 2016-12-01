美国与加拿大经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 12月2日(五) 1330 美国非农就业岗位(万人) 11月 增加17.5 增加16.1 民间就业岗位(万人) 增加16.5 增加14.2 制造业就业岗位(万人) 减少0.3 减少0.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.9 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 减少2 增加4.39 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 -- 65.8% 1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 +1.0% -0.3% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 11月 -- 719.3 12月5日当周 12月5日(一) 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 54.7 综合PMI -- 54.9 1500 美国就业趋势指数 11月 -- 129.0 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 55.3 54.8 企业活动分项指数 -- 57.7 就业分项指数 -- 53.1 新订单分项指数 -- 57.7 投入物价分项指数 -- 56.6 12月6日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差399 逆差364 1330 美国单位劳工成本 第三季修正值 +0.2% +0.3% 非农业生产率 +3.3% +3.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 -- 逆差40.8 出口(亿加元) -- 435.5 进口(亿加元) -- 476.3 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 56.5 经季节调整PMI -- 59.7 1500 美国工厂订单(较前月) 10月 +2.2% +0.3% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.6% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月修正值 -- +4.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.0% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +5.2% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.4% 12月7日(三) 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 10月 -- 548.6 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加180 增加192.9 12月8日(四) 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 -- 19.29 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 -- -7.0% 1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 80.0% 1330 加拿大新屋价格指数 10月 -- +0.2% 12月9日(五) 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 94.0 93.8 现况指数 -- 107.3 预期指数 -- 85.2 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月修正值 +0.2% -0.4% 趸售销售(较前月) 10月 -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 杜明霞)