《中国重要政经日程》--12月2日-12月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
=============================今日重要政经日程==========================
12月2日（周五）
*--国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长史耀斌、国家税务总局总会计师王陆进介绍全面推开营改增试点的运行情况。
*--商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳集中回应媒体近期关注问题。
--第七届财新峰会在北京举行，至3日，主题为“改革执行力”。
=============================近期重要政经日程==========================
12月4日（周日）
--第十四届“中国改革论坛”在北京举办，主题为“聚焦改革，直面挑战：结构性改革的进展与前瞻”。
12月5日（周一）
--穆迪—中诚信国际2017年中国市场信用风险年会于2016年12月5日在北京举行，
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
12月15日（周四）
--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李子木; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。