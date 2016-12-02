金砖国家：12月1日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月1日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘报858.41点。
中国股市：沪综指小幅收涨，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃
中国汇市：人民币小幅收跌，离岸人民币流动性紧张致两地价差收窄
香港股市：恒生指数收涨触及三周高位，油价飙涨带动能源股劲升
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巴西股市：收盘重挫，交易商担心国会议员及检方间的摩擦，可能导致政局更加不稳定，并延后通过节约措施。指标股指Bovespa指数 收盘大跌3.88%，报59,506.540点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4670/85，较上日收盘价3.3858/73重贬2.4%。
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南非股市：收低，因金价下跌打压金矿相关个股。指标Top-40指数 收盘下跌0.64%，报43,412.41点；大盘综合指数 收盘下跌0.56%，报49,927点。
南非汇市：兰特几乎持平，等待标普评等决定
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印度股市：结束四日涨势收小跌，银行股带头走低，因政府废止旧钞举动冲击经济成长的疑虑升温。BSE指数 收盘下跌0.35%，报26,559.92点；NSE指数 收盘下跌0.38%，报8,192.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.34，上日收报68.39。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.79%，报1,047.43点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.8%，报548.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.25%，报63.98；卢布兑欧元 贬值0.21%，报68.13。(完) (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。