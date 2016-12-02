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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 09:02 BJT

金砖国家：12月1日股汇市收盘纵览

路透12月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘报858.41点。

中国股市：沪综指小幅收涨，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃

中国汇市：人民币小幅收跌，离岸人民币流动性紧张致两地价差收窄

香港股市：恒生指数收涨触及三周高位，油价飙涨带动能源股劲升

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巴西股市：收盘重挫，交易商担心国会议员及检方间的摩擦，可能导致政局更加不稳定，并延后通过节约措施。指标股指Bovespa指数 收盘大跌3.88%，报59,506.540点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4670/85，较上日收盘价3.3858/73重贬2.4%。

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南非股市：收低，因金价下跌打压金矿相关个股。指标Top-40指数 收盘下跌0.64%，报43,412.41点；大盘综合指数 收盘下跌0.56%，报49,927点。

南非汇市：兰特几乎持平，等待标普评等决定

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印度股市：结束四日涨势收小跌，银行股带头走低，因政府废止旧钞举动冲击经济成长的疑虑升温。BSE指数 收盘下跌0.35%，报26,559.92点；NSE指数 收盘下跌0.38%，报8,192.9点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.34，上日收报68.39。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.79%，报1,047.43点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.8%，报548.51点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.25%，报63.98；卢布兑欧元 贬值0.21%，报68.13。(完) (整理 张明钧; 审校 戴素萍)

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