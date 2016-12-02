《中国报摘》--中国证券报12月2日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中国财政部、国家税务总局和证监会联合下发通知，明确内地个人经深港通投资港股取得的转让差价所得，三年内暂免征收个人所得税。
* 其他:
--发改委和国资委等部门下发通知，将严惩相互串通操纵煤炭市场价格、低价倾销排挤竞争对手、捏造散布涨价信息、囤积居奇哄抬价格等违法行为。
--*ST舜船 重组方案获证监会无条件通过。这意味着江苏信托81.49%股权将被注入上市公司，从而实现“变通上市”，时隔20多年后，信托公司上市终于破冰。
--由中国重工 全资子公司承建的全球首个1∶1的新泰坦尼克号邮轮日前开建，中国重工正式进军邮轮市场。
--国家发展改革委副主任连维良表示，接下来煤价会回调，特别是供暖季结束后，回调幅度会更大，但不会跌破底价。
--奥迪公司和一汽-大众奥迪重申与经销商保持长期、互信合作伙伴关系的承诺，此表态给上汽和奥迪的合作增加了不确定性。但上汽集团董事长陈虹认为，双方合作不会有变化，合作具体细节和内容还在磋商。
--国家发改委和能源局确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目，分布于28个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团。业内人士分析认为，项目总投资额最高将达1,000亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。