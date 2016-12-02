《中国报摘》--中国证券报12月2日

* 头版头条:

--中国财政部、国家税务总局和证监会联合下发通知，明确内地个人经深港通投资港股取得的转让差价所得，三年内暂免征收个人所得税。

* 其他:

--发改委和国资委等部门下发通知，将严惩相互串通操纵煤炭市场价格、低价倾销排挤竞争对手、捏造散布涨价信息、囤积居奇哄抬价格等违法行为。

--*ST舜船 重组方案获证监会无条件通过。这意味着江苏信托81.49%股权将被注入上市公司，从而实现“变通上市”，时隔20多年后，信托公司上市终于破冰。

--由中国重工 全资子公司承建的全球首个1∶1的新泰坦尼克号邮轮日前开建，中国重工正式进军邮轮市场。

--国家发展改革委副主任连维良表示，接下来煤价会回调，特别是供暖季结束后，回调幅度会更大，但不会跌破底价。

--奥迪公司和一汽-大众奥迪重申与经销商保持长期、互信合作伙伴关系的承诺，此表态给上汽和奥迪的合作增加了不确定性。但上汽集团董事长陈虹认为，双方合作不会有变化，合作具体细节和内容还在磋商。