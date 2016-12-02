中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8820元附近

路透上海12月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8820元附近，较上日升值约138点。

上日人民币兑美元即期 收报6.8949元，而中间价则为6.8958元。根据定价机制，今日中间价变动中，有9点上涨反应市场供求影响，另外的129点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.9079元，和外汇交易中心公布的实际值偏差121点。按照规则，监管层或许是启动了过滤机制，导致预测值和实际值出现较大偏差。

中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。