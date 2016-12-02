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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报12月2日

**头版头条**

--楼市加辣后政府资助房屋楼价连环破顶，筲箕湾东旭苑一个3房户以689万港元售，居全港居屋楼价首位。

**其他**

--南方通信 第二日招股录得2,870万港元孖展（保证金融资）额，仍未获足额认购；中信建投 孖展额4,225万港元，公开招股远未足额，惟市场消息指国际配售已超额。

--据澳门电台报道，澳门政府拟要求旅客若携带总值逾12万澳门元现金或无记名可转让票据入境时必须申报，否则属行政违法，罚款最多50万澳门元，或相当于超出必须申报规定金额的1%至5%，相关法律草案将提交立法会审议。

--网龙 副董事长兼执行董事梁念坚称，未来12个月将推出至少五个游戏，同时推出更多教育产品，预计明年将为公司“丰收年”。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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