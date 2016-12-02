《香港报摘》--经济日报12月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--楼市加辣后政府资助房屋楼价连环破顶，筲箕湾东旭苑一个3房户以689万港元售，居全港居屋楼价首位。
**其他**
--南方通信 第二日招股录得2,870万港元孖展（保证金融资）额，仍未获足额认购；中信建投 孖展额4,225万港元，公开招股远未足额，惟市场消息指国际配售已超额。
--据澳门电台报道，澳门政府拟要求旅客若携带总值逾12万澳门元现金或无记名可转让票据入境时必须申报，否则属行政违法，罚款最多50万澳门元，或相当于超出必须申报规定金额的1%至5%，相关法律草案将提交立法会审议。
--网龙 副董事长兼执行董事梁念坚称，未来12个月将推出至少五个游戏，同时推出更多教育产品，预计明年将为公司“丰收年”。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。