《香港报摘》--信报12月2日

**头版头条**

--政府11月初向住宅楼市加辣似未能为市况降温，由于二手放盘减少及业主企硬，买家要出高价才能成功抢盘，以首置上车客为主的公屋及居屋第二市场更掀起连环破顶潮，一个月内诞生3个楼王。

**其他**

--香港10月份零售额按年下跌2.9%，虽是连跌20个月，但跌幅远低于市场预期的5.2%，更是自去年7月份以来跌幅最细，其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物零售额更显着改善至仅跌0.1%。

--英国《金融时报》引述贸易商消息表示，中国政府正收紧黄金进口，藉此阻止人民币资金流出。消息人士透露，内地部分持有许可证的银行，最近很难取得黄金进口许可，相信与政府遏抑资金外流，减缓人民币贬值压力有关。

--英皇证券 宣布配售股份，引入中国太平保险集团 为策略投资者，每股作价0.66港元，较周四收市价折让近两成，认购总额及所得款项净额约4.045亿港元。（完）

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