《香港报摘》--信报12月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--政府11月初向住宅楼市加辣似未能为市况降温，由于二手放盘减少及业主企硬，买家要出高价才能成功抢盘，以首置上车客为主的公屋及居屋第二市场更掀起连环破顶潮，一个月内诞生3个楼王。
**其他**
--香港10月份零售额按年下跌2.9%，虽是连跌20个月，但跌幅远低于市场预期的5.2%，更是自去年7月份以来跌幅最细，其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物零售额更显着改善至仅跌0.1%。
--英国《金融时报》引述贸易商消息表示，中国政府正收紧黄金进口，藉此阻止人民币资金流出。消息人士透露，内地部分持有许可证的银行，最近很难取得黄金进口许可，相信与政府遏抑资金外流，减缓人民币贬值压力有关。
--英皇证券 宣布配售股份，引入中国太平保险集团 为策略投资者，每股作价0.66港元，较周四收市价折让近两成，认购总额及所得款项净额约4.045亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。