墨西哥央行：总裁卡斯腾斯将去职接任BIS总裁，令国内前景增添阴霾

路透墨西哥城12月1日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯将于7月去职，继特朗普当选美国总统后，这项消息又为这个拉美第二大经济体的未来方向增添疑虑。

墨国央行周四宣布，现年58岁的卡斯腾斯即将离职；他自2010年起担任该行总裁，任期原订于2021年底届满。

国际清算银行(BIS)表示，卡斯腾斯将于10月接任BIS总裁一职，任期五年。卡斯腾斯曾任墨西哥财长，备受国际投资者所尊崇。他曾于2011年角逐国际货币基金组织(IMF)总裁失利，败给法国的拉加德。

卡斯腾斯的继任人选目前尚不明朗，但他在午后举行的记者会当中表示，预计总统在他6月底下台以前，将任命新的央行总裁。