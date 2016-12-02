墨西哥央行：总裁卡斯腾斯将去职接任BIS总裁，令国内前景增添阴霾

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透墨西哥城12月1日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯将于7月去职，继特朗普当选美国总统后，这项消息又为这个拉美第二大经济体的未来方向增添疑虑。
墨国央行周四宣布，现年58岁的卡斯腾斯即将离职；他自2010年起担任该行总裁，任期原订于2021年底届满。
国际清算银行(BIS)表示，卡斯腾斯将于10月接任BIS总裁一职，任期五年。卡斯腾斯曾任墨西哥财长，备受国际投资者所尊崇。他曾于2011年角逐国际货币基金组织(IMF)总裁失利，败给法国的拉加德。
卡斯腾斯的继任人选目前尚不明朗，但他在午后举行的记者会当中表示，预计总统在他6月底下台以前，将任命新的央行总裁。
在卡斯腾斯去职的消息传出后，墨西哥披索兑美元 贬值逾1%，触及11月中旬以来最低水准。但披索稍后则扳回跌幅，下跌约0.8%。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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