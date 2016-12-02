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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月2日

12月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四
收市价的比较.(1美元=7.7557港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高68.35点，或0.36%，报19,191.93
点。银行和能源股上扬扶助道指刷新收盘纪录高位。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            134.660  1.72     33673     10.444        0.61
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.500   2.22     15473     3.568         -0.07
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.070   0.69     117632    85.421        -0.62
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.270   -1.59    105340    22.135        -0.74
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            71.050   0.72     25327     5.510         -0.17
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            71.560   -0.89    23856     5.550         0.00
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.540   0.00     2059586   61.332        0.30
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.460   -0.84    9667      3.758         -0.04
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.570   4.49     148412    9.749         -0.82
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            6.900    -1.43    12243     5.351         -0.35
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.740   -0.72    17188     4.797         -1.50
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.290   -1.53    5445      4.388         -0.49
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            23.760   -0.92    7124      3.686         -0.39
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.240    -6.73    65226     0.968         -2.23
           >                                                             
 
    （完）

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