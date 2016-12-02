《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
12月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四 收市价的比较.(1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高68.35点，或0.36%，报19,191.93 点。银行和能源股上扬扶助道指刷新收盘纪录高位。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 134.660 1.72 33673 10.444 0.61 > 中国铝业 <2600.HK 11.500 2.22 15473 3.568 -0.07 > 中国移动 <0941.HK 55.070 0.69 117632 85.421 -0.62 > 中国人寿 <2628.HK 14.270 -1.59 105340 22.135 -0.74 > 中石油 <0857.HK 71.050 0.72 25327 5.510 -0.17 > 中石化 <0386.HK 71.560 -0.89 23856 5.550 0.00 > 汇丰控股 <0005.HK 39.540 0.00 2059586 61.332 0.30 > 中电信 <0728.HK 48.460 -0.84 9667 3.758 -0.04 > 中国联通 <0762.HK 12.570 4.49 148412 9.749 -0.82 > 兖州煤业 <1171.HK 6.900 -1.43 12243 5.351 -0.35 > 华能国际 <0902.HK 24.740 -0.72 17188 4.797 -1.50 > 南方航空 <1055.HK 28.290 -1.53 5445 4.388 -0.49 > 东方航空 <0670.HK 23.760 -0.92 7124 3.686 -0.39 > 中芯国际 <0981.HK 6.240 -6.73 65226 0.968 -2.23 > （完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。