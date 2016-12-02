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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 08:41 BJT

《全球汇市》美元在美国就业报告公布前趋疲，欧元及英镑守住涨势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0661  1.0660  +0.01  -1.83  1.0860
    美元/日圆            113.78  114.08  -0.26  -5.42  120.30
    欧元/日圆         121.35  121.58  -0.19  -6.99  130.47
    美元/瑞郎            1.0104  1.0105  -0.01  +0.86  1.0018
    英镑/美元            1.2582  1.2591  -0.07 -14.63  1.4738
    美元/加元            1.3299  1.3313  -0.11  -3.90  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8714  6.8794  -0.12  +4.62  6.5680
    澳元/美元            0.7423  0.7414  +0.12  +2.03  0.7275
    新西兰元/美元        0.7087  0.7085  +0.03  +3.84  0.6825
    澳元/日圆         84.510  84.550  -0.05  -3.55  87.620
    新西兰元/日圆     80.710  80.780  -0.09  -1.55  81.980
    英镑/日圆         143.19  143.63  -0.31 -19.20  177.22
    澳元/新西兰元     1.0468  1.0451  +0.16  -1.84  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张明钧/张涛/侯雪苹/王颖/王丽鑫/龚芳)

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