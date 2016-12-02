《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月2日

*工商时报：

--经过近三年审理，股王大立光 在2013年对同业玉晶光 、先进光，以及大客户韩国三星 祭出智财权诉讼案，日前大立光已和玉晶光、三星达成和解，尽管内容保密，但正式确立大立光在全球光学产业的地位。

--资策会举办2017年十大产业趋势展望，除了预期人工智慧（AI）、商用无人机、物联网、AR/VR、以及360度环景影片等产业特别具有前景及亮点之外，异业并购行动将风起云涌，也将牵动全球资通讯产业版图重新洗牌。

--《电业法》召开首场公听会，出席的正反蓝绿学者立场不同，但共同点是一致呼吁立法院不予审查，将现行草案退回行政院。该法案能否在本会期过关蒙上阴影。

*经济日报：

--经济部部长李世光将出席12月3日至4日在瑞士日内瓦举办的WTO环境商品协定（EGA）部长会议。官员表示，这是EGA协定谈判进行两年多来，首次召开部长级会议，意味着谈判即将进入尾声，距离谈判完成只差临门一脚。

--交通部收回兴航两岸15个航点、24条航线、每周共61班，以及桃园－帛琉每周两班的航权，下周将邀请其他航空公司进行航权分配说明会，请业者提出航线航班需求和营运计画，预定月底完成分配，明年2月15日开始由新业者接手营运。

--金管会昨日针对银行办理目标可赎回远期契约（TRF）缺失祭出第四波处分，星展银首次遭罚就被处分1,000万台币，台新银第二次遭罚，处分金额800万台币，台新银累计处分金额已达1,200万台币，是所有银行当中处分金额最多。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。