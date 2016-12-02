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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 08:36 BJT

中信期货：蓝筹板块主导，中国股指谨慎乐观

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

自10月底上证指数站稳3100点以来，国内A股市场持续上涨，A股市场能否继续发力需要关注几个因素：其一，年末流动性压力是否引发资金短期规避，其二，美联储加息时点临近，市场避险情绪升温，A股市场依然需要重点关注量能变化。

　　综合来看，在蓝筹风格主导的市场环境下，国内A股市场继续维持谨慎乐观，而阶段性的流动性冲击在压低指数的同时也提供了逢低建仓的良机，建议关注蓝筹风格的IF和IH指数。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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